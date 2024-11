.com - Davis risponde a Pellegri, finisce 1-1 tra Empoli e Udinese

(ITALPRESS) –prima, poi: nella prima delledue gare del lunedì sono decisivi gli attaccanti e al Castellaniin pareggio (1-1) tra. Toscani e friulani salgono rispettivamente a quota 16 e 17 in classifica, conservando entrambi un buon margine di 7 e 8 punti sulla zona salvezza. Squadre a specchio con il 3-5-2: D’Aversa ritrova Esposito dopo più di un mese ma lo fa partire dalla panchina, in campo la coppia formata dae Colombo. Runjaic conferma il tandem d’attacco, Thauvin-, visto nelle ultime uscite prima della sosta, out Lucca. Poche emozioni in un avvio in cui prevale l’aspetto tattico rispetto alla componente spettacolare. Un cross di Colombo diventa quasi un tiro al quarto d’ora e sbatte sulla parte alta della traversa, mentre la prima vera conclusione è di Cacace e Okoye la neutralizza senza difficoltà.