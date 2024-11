Anteprima24.it - Curti, la Fiaccola della Pace in marcia con gli alunni dell’IC Mameli

Tempo di lettura: 7 minutiIn una giornata in cui si è ricordato il drammaviolenza contro le donne è ritornata per la terza volta ala, portata dalla Presidente del Movimento internazionale per lae consegnata alla Dirigente Scolastica dell’IC “” Daniela Orabona che a sua volta l’ha consegnata all’alunno rappresentantescuola, alla presenza dell’Assessora alle politiche educative Rosaria Sbordone,rappresentante del Movimento Donna Vita Libertà Rozita Shoaei, del parroco don Valerio Porrini, dell’Associazione Combattenti e Reduci con il Presidente Salvatore Serino ed ancora la Protezione Civile con il Presidente Pasquale Paciolla e la Croce Rossa con il Presidente, che insieme alla Polizia Municipale hanno svolto il servizio sicurezza.