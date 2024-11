Romadailynews.it - Cina: telescopio FAST identifica oltre 1.000 pulsar

Guiyang, 26 nov – (Xinhua) – Il radiosferico ad apertura di cinquecento metri () della, con la piu’ grande “filled-aperture” e la maggior sensibilita al mondo, hato piu’ di 1.000 nuove, ha dichiarato oggi il suo operatore. Secondo i National Astronomical Observatories sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze (NAOC), il numero di nuovescoperte dalha superato quello di tutti i telescopi esteri messi insieme nello stesso periodo. Le, o stelle di neutroni in rapida rotazione, hanno origine dai nuclei implosi di stelle massicce che muoiono in seguito all’esplosione di supernove. Han Jinlin, scienziato del NAOC, ha spiegato che, poiche’ ogniha una propria pulsazione e frequenza di rotazione, e’ un po’ come un faro nell’universo.