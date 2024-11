Iltempo.it - "Ci concentreremo sull'Iran". Tregua in Libano, la promessa di Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjaminha annunciato in televisione di aver raggiunto un accordo in seno al gabinetto di sicurezza per un cessate il fuoco in, che dovrebbe porre fine a più di 1 anno di ostilità e a 2 mesi di guerra aperta nel paese dei cedri.non ha fornito dettaglie modalità della: né la data di entrata in vigore né la durata sono state specificate. «Questa sera presenterò al governo per l'approvazione un progetto di cessate il fuoco in. La durata del cessate il fuoco dipende da ciò che accadrà in», ha detto. «In pieno accordo con gli Stati Uniti, manterremo la completa libertà di azione militare», ha aggiunto, avvertendo che Israele «risponderà con la forza a qualsiasi violazione» dell'accordo da parte di Hezbollah.