CdA Bpm boccia l' offerta di Unicredit

13.55 L'di"non riflette in alcun modo la redditività e l'ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionisti di Banco Bpm". Lo dice il CdA che reputa l'Ops"ostile" Il CdA Ricorda che il valore potenziale di Bpm "è ulteriormente rafforzato" da da recenti operazioni straordinarie già annunciate e da quelle del piano industriale 2023-2026 da aggiornare. Per il CdA,con la fusione converrebbe meno l'autonomia,si ridurrebbe la concorrenza sul mercato. "Preoccupazione per gli effetti sull'occupazione"