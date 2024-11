Gaeta.it - Caivano: si avvicina l’apertura del nuovo polo universitario con corsi di scienze motorie e infermieristiche

Un'importante novità per la comunità diè in fase di realizzazione. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha confermato che ildiè pronto ad aprire i battenti entro dicembre. Questo progetto mira non solo a rispondere alle esigenze formative del territorio, ma anche a combattere il fenomeno della mortalità scolastica attraverso un'adeguata orientazione per gli studenti. Sono stati stanziati sei milioni di euro per avviare questa iniziativa.Progetto e finanziamentidelrappresenta una risposta concreta alle sfide educative della zona, dove il sostegno a ragazzi e giovani adulti è fondamentale. I sei milioni di euro destinati al progetto prevedono cinque milioni per la struttura e un milione per attività di orientamento.