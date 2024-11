Ilrestodelcarlino.it - Bio-On, otto condanne. Cinque anni ad Astorri e al suo vice Cicognani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il primo punto nella storia della caduta di Bio-On, la start up delle bioplastiche "unicorno", che arrivò a superare il miliardo in Borsa poi crollò quasi dalla sera alla mattina dopo il report online del fondo speculativo statunitense Quintessential, che nel 2019 la definì "nuova Parmalat a Bologna", è arrivato. Si è chiuso il processo di primo grado. L’ex presidente e fondatore dell’azienda che prometteva di risolvere il problema dell’inquinamento da microplastiche, Marco, è stato condannato ae due mesi; lo stesso il suoGuido. I due – per cui la Procura aveva chiesto 10– sono stati condannati per manipolazione del mercato, per un comunicato del settembre 2019 (prescritti i fatti antecedenti); per bancarotta impropria, con riqualificazione in false comunicazioni sociali per i bilanci di 31 dicembre 2015 e 2016; e assolti per bancarotta fraudolenta per distrazione (non costituisce reato) e tentato ricorso abusivo al credito (non sussiste).