Binaghi | La prossima Davis? Ci siamo un po’ rotti di dover giocare in casa del numero 2

Angeloè il vertice del tennis italiano campione del mondo, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel che rappresenta tutto ciò che abbiamo visto in questo anno da pazzi. «Come ha scritto la stampa estera:i padroni del mondo. Da gennaio ce li avremo contro tutti». La sua intervista al Giornale.Leggi anche: Prima del fenomeno Sinner, il tennis italiano si era già messo in moto grazie alla sapienza di Umberto Rianna: «Stiamo riorganizzando il settore femminile»Il tennis supera il calcio:«Il nostro trionfo era su tutte le prime pagine e oltre, abbiamo vinto nelle interazioni sui social che sono pure molto positive. E sa perché? Perché abbiamo una generazione di campioni educati che danno esempi positivi alle giovani generazioni e rispettano l’avversario. Nel calcio non è la stessa cosa».