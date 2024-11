Ilrestodelcarlino.it - Angels dominano,. Osimo nervosa . Titans sconfitti

Ancora in testa, senza sconfitte. Sempre con la compagnia dei Baskers Forlimpopoli, l’altra imbattuta. GliSantarcangelo non falliscono l’appuntamento con l’ottava vittoria stagionale e regolano con discreta facilità unaRobur. L’86-66 del PalaSgr è il risultato di una partita che i clementini comandando con autorità a partire dal secondo quarto. Nel primo, finito col +2 esterno sul 17-19, sono stati i marchigiani a tenere il timone del comando. Poi, in pieno secondo quarto, un fallo in attacco fischiato a Ciampaglia scatena le proteste ospiti. Vengono espulsi in sequenza il capoallenatore Castorina, il vice Novelli e il dirigente Agostinelli, con la Dulca che ne approfitta per scappare via e allungare poi sul 48-34 dell’intervallo. Nella ripresa nuovo allungo e gara subito chiusa.