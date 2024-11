Ilrestodelcarlino.it - Al Pronto soccorso. Ecco la borsa con il kit di prima accoglienza

Si chiamano Nicholas, Viola e Nakia e sono i più efficaci testimoni di una delle tantissime iniziative, una vera bordata ad alta voce contro la violenza sulle donne, che hanno animato in questi giorni l’intera città. Sono i tre studenti dell’Enaip che hanno spiegato come è nato, da un punto di vista creativo e pratico, il cosiddetto "Kit di". Le fila del progetto le ha tenute l’Ausl Cesena (nell’ambito dell’iniziativa "Well-Fare: rete per le donne") grazie all’impegno dei propri professionisti e il contributo di un pool di sponsor, Credito Cooperativo Romagnolo, Rotary e Lions Cesena, azienda Linea Sterile. Ma loro, con l’apporto dei loro docenti, rappresentati dal direttore dell’Enaip Claudio Bulgarelli, lo hanno pensato, disegnato e presentato con parole vibranti e poetiche : condanna di ogni violenza di genere e speranza per il futuro.