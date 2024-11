Bergamonews.it - Al Lussana un flashmob contro la violenza di genere: “Con le donne e per le donne”

Bergamo. Sono 106 letragicamente uccise dall’inizio dell’anno, una strage che continua, unastrutturale che non sembra davvero aver fine. Ieri mattina (25 novembre) con unapprovato dalla dirigente scolastica Simonetta Marafante e realizzato dalla professoressa Patrizia Falzone, anche il liceo scientifico Filippodi Bergamo ha fatto sentire la sua voce.“Lecontinuano a morire, uccise dai loro compagni, mariti, fidanzati ed ex fidanzati, massacrate da padri e fratelli, addirittura dai figli – la nota della scuola cittadina -. Una strage senza fine che causa una catena di lutti e drammi incolmabili, che si trascinano per generazioni”.A Roma alla manifestazione di ‘Non una di meno’, alla vigilia del 25 novembre Giornata internazionalelasulle, hanno partecipato 150mila persone, per protestare con forzaladi, fisica e psicologica,i femminicidi e qualsiasialtra forma di sopraffazione ai danni delle