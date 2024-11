Lanazione.it - Un premio ai Campioni d’Impresa: "Attività che sono pezzi di storia"

Occorrono incentivi contro la desertificazione delle città e il turismo è la leva per il rilancio. Questo, in sintesi, è l’sos lanciato durante l’Assemblea annuale di Confesercenti Prato che si è tenuta ieri nella Camera di Commercio Pistoia – Prato, dove è stato forte il riferimento alla crisi e alla denatalità delle imprese del piccolo commercio. Durante la mattinata di lavori la discussione si è soprattutto soffermata, a partire dalla relazione del presidente Stefano Bonfanti, sulla desertificazione commerciale anche nel territorio della provincia pratese. Confesercenti chiede alle istituzioni di mettere in campo iniziative che vadano nella direzione di "incentivare la nascita di nuove imprese soprattutto giovanili e femminili, prevedendo misure di agevolazione fiscale e di contributi a fondo perduto", come ha sottolineato Bonfanti.