Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori necessari alla realizzazione del nuovo sotto via di piazza Pia ha chiuso il sottopasso della galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta nel tratto che da Piazza della Rovere conduce in via Gregorio VII deviazioni sul posto terminati in via della Riserva Grande riaperta Quindi altra via Casorezzo e via Taleggio lavori interessano anche in via dei Colli Portuensi fino al 20 dicembre riduzione di carreggiata entrarci saltuari E a seconda della del cantiere e sono inevitabili disagi alIn collaborazione con Luce Verde infomobilità