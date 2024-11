Oasport.it - Scherma, il fioretto azzurro brilla subito all’esordio stagionale. La spada resta giù dal podio

Leggi su Oasport.it

Laazzurra prosegue il suo inizio di stagione nel segno delle doppiette. Prima quella nelladi Sara Kowalczyk e Giulia Rizzi, ora quella neldi Martina Favaretto ed Arianna Errigo nell’esordioa Tunisi. Una prima dunque eccezionale per i colori azzurri, con la veneta che è andata a cogliere il quinto successo nel circuito mondiale e con la lombarda che ha raccolto ilnumero 59 di una strepitosa carriera.Una finale dominata da Favaretto (15-5), ma in ogni caso davvero non poteva esserci inizio migliore per due delle punte di diamante delfemminile. Questo deve essere il quadriennio olimpico della definitiva maturazione di Martina Favaretto, che ha tutto per diventare il punto di riferimento non solo italiano, ma anche mondiale. Dall’altra parte un’eterna Arianna Errigo, che ripartecon un bellissimoe con la solita grinta e voglia di essere protagonista.