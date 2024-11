Gaeta.it - Roma: avviati i lavori di manutenzione delle alberature per il 2024-2025

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, sono partiti gli interventi per la, un’attività fondamentale che si svolge durante il periodo di stasi vegetativa, programmata per il. Questo lavoro è regolato dalle normative locali che disciplinano il verde pubblico e privato nella capitale. Questi interventi si inseriscono nella strategia della città per migliorare la salute e l’esteticaaree verdi urbane, cruciali per la qualità della vita dei cittadinini.Interventi programmati e risorse disponibiliNegli ultimi tre anni, la gestione del verde verticale è diventata un tema centrale per le amministrazioni locali. Grazie all’impegno del Dipartimento tutela ambientale e all’assessora Sabrina Alfonsi, gli interventi disono stati messi in programma.