Lanazione.it - Roco e la Nuova Brigata Pretolana trionfano alla ’Canzone Perugina’

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA – Un pubblico da grandi occasioni ha riempito la Sala dei Notari di palazzo dei Priori, per la terza edizione della “Festa della Canzone Perugina”. Questo il verdetto finale che ha decretato la proclamazione dei primi tre classificati: al primo posto, con il brano “ Bella Perugia” eseguito con la, Giovanni Toccaceli, meglio conosciuto come; al secondo posto, con la canzone “ la Bta del Pescatore” , si posiziona Luca Santi accompagnato dal gruppo Folk i Principi di Galles ; al terzo posto, Roberto Cecchetti, con la canzone “La leggenda di Agilla e Trasimeno”. La giuria ha assegnato anche il premio “Menzione speciale”, fuori concorso, all’artista Sandro Chiappori. Graziano Vinti, l’attore che in questi anni ha impersonato la maschera del Bartoccio ( nel carnevale perugino e in vari spettacoli teatrali) ha presentato il concorso canoro lasciando solo in una occasione il ruolo di presentatore, per vestire appunto la figura del Bartoccio.