Rinasce l’edicola di Piazza Ugo Bassi | un presidio di sicurezza proposto per il quartiere

Facebook WhatsAppTwitter La mozione presentata dal Consigliere Francesco Andreani, appartenente al gruppo Ripartiamo dai Giovani, ha ricevuto approvazione. Il progetto prevede la riqualificazione di un’edicola in disuso, trasformandola in undi vigilanza per la Polizia Locale aUgo. Questa iniziativa mira a restituire vitalità a un’area centrale della città, a beneficio dellapubblica e del benessere della comunità locale.Un progetto per ladei cittadiniLa proposta di Andreani non si limita a riunire la Polizia Locale in una nuova sede. Egli stesso ha evidenziato l’importanza di inviare un chiaro messaggio di ripresa, puntando sulla rivitalizzazione di una struttura in abbandono. Il consigliere sottolinea che la presenza degli agenti non solo incrementerà lapercepita dai cittadini, ma avrà anche un ruolo attivo nel prevenire atti illeciti.