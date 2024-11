Gaeta.it - Processo Bio-on: 8 Condanne e una Assoluzione per il Crac della Società di Bioplastiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recentedi primo grado sul fallimento di Bio-on, una nota azienda di, ha visto una serie diemesse dal Tribunale di Bologna. Le autorità hanno esaminato le azioni di alcuni ex dirigenti e membri del consiglio, portando a risultati significativi in merito alla responsabilità per bancarotta fraudolenta. La gestione di Bio-on ha suscitato grande interesse, date le implicazioni per il settore dellein Italia.Leinflitte agli imputatiIl collegio del Tribunale di Bologna, presieduto dal giudice Domenico Pasquariello, ha emesso ottoe unanel contesto dell’ormai notodi Bio-on, avvenuto il 19 dicembre 2019. Tra i condannati, spiccano le figure di Marco Astorri, ex presidente, e Guido Cicognani, vice presidente, entrambi condannati a 5 anni e 2 mesi di reclusione.