NFL 2024 2025 i risultati di Week 12 e le classifiche aggiornate

Leggi su Sportface.it

Domenica, quella di12 della regular season NFL, che si chiude con un Saquon Barkley che dà spettacolo nel SNF nel netto successo dei Philadelphia Eagles sui Los Angeles Rams. Nona vittoria stagionale per Philly, che continua ad avere il secondo miglior record della NFC dietro i Detroit Lions, i quali vincono facilmente anche sui Colts in trasferta per ottenere il decimo successo. Nella NFC North prosegue anche l’ottimo momento di Vikings e Packers, che battono rispettivamente Bears e 49ers (senza Purdy) e fanno un passo enorme verso la qualificazione ai playoffs. Importante affermazione casalinga dei Seattle Seahawks, che superano gli Arizona Cardinals e li raggiungono in vetta alla division, mentre brutto è il ko dei Washington Commanders per mano dei Dallas Cowboys con un extra point del pareggio sbagliato dal kicker Seibert allo scadere dopo un lungo touchdon di McLaurin.