Natale al risparmio | spesa per i regali in calo del 9% nel 2024

Sarà uncon meno. Secondo le stime della Cgia di Mestre quest’anno gli italiani spenderanno il 9% in meno rispetto all’anno scorso. Pesa la minor disponibilità economica delle famiglie, a causa dell’inflazione. Le spese obbligate (cibo, benzina e bollette) erodono più della metà degli stipendi, che in questi anni non sono cresciuti allo stesso ritmo dell’inflazione.Laprevista per le festività natalizie dovrebbe passare dagli 11 miliardi di euro del 2023 ai 10 miliardi stimati per il, segnando una contrazione pari a 1 miliardo di euro. La crescente incidenza delle spese obbligate drena il 56% del bilancio mensile. Secondo il rapporto della Cgia di Mestre, le famiglie italiane spendono mediamente 1.191 euro al mese in spese essenziali, con differenze marcate tra Nord e Sud: 2.