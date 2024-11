Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: colpo cinese! Il campione in carica vince con il Nero e passa subito in vantaggio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:14:18 Per oggi è tutto con questa. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!14:17 Domani, sempre alle ore 10:00, la seconda partita, in cuiavrà anche il Bianco e in una situazione nella quale (quasi) nessuno l’avrebbe mai pronosticato.14:16 Quasi una sorta di “vendetta”, quella di, in termini di uso della Difesa Francese, visto che era stato lui, nel match contro Nepomniachtchi, a perdere per aver usato malissimo il tempo in posizione molto favorevole (era la 7a del match).14:14 Sono state fondamentalmente smentite tutte le previsioni della vigilia, che davano in pessima formae in grande spolvero. Oggi è successo tutto quello che può succedere in un match: la tensione, l’essere all’esordio, delle imperfezioni e l’errore decisivo che apre, in ogni senso, la posizione per il