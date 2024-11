Giornalettismo.com - Il ruolo dell’AI nel nuovo algoritmo di ranking di Google

Nel mare magnum delle ipotesi che circolano attorno alla “sparizione” dei siti di oltre 4mila Comuni italiani dal motore di ricerca più utilizzato al mondo, ce n’è una che sembra rappresentare la “causa di tutti i mali”. Infatti, fino a qualche mese fa non era stato segnalato alcun problema, ma dopo l’ultimo aggiornamento dell’di ricerca (che si basa sul SEO e sul, ma non solo) diè iniziata questa improvvisa deindicizzazione di molti portali istituzionali. Questo potrebbe essere il macro-contenitore che, a cascata, ha dato vita a questa ondata di mancate indicizzazione di homepage vecchie e nuove. LEGGI ANCHE > Susono “spariti” i siti ufficiali di migliaia di Comuni italiani Ovviamente, quandomodifica il propriosu cui si basa il suo motore di ricerca (e, di conseguenza, ilSEO) le informazioni sono piuttosto superficiale e piuttosto ignote anche ai SEO specialist che in questa occasioni possono basarsi solamente su sintetiche linee guida offerte da Mountain View e andare “a tentativi” per cercare di orientare i contenuti dei portali secondo quelle possibili strategie premianti.