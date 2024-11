Gaeta.it - Il provolone del monaco dop debutta in svezia: un viaggio tra tradizione e sapori italiani

Facebook WhatsAppTwitter IldelDop, uno dei formaggipiù apprezzati, si prepara a conquistare lagrazie al progetto LoST-Eu. Per una settimana, diverse città svedesi ospiteranno eventi dedicati alla cultura gastronomica italiana, mirati a far conoscere ai consumatori locali non solo il, ma anche altri formaggi artigianali di alta qualità provenienti da diverse regioni d’Italia. Il governo italiano ha voluto così valorizzare le tipicità casearie, permettendo ai produttori di instaurare un dialogo diretto con il pubblico, animato dalla passione per le tradizioni culinarie.L’itinerario degli eventi dal Nord al Sud dellaIl tour promozionale inizierà il 26 novembre a Stoccolma con i primi “tasting days“, dedicati alla degustazione dei formaggi sia nei negozi specializzati che alla presenza del pubblico.