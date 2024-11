Gaeta.it - Il consiglio comunale dell’Aquila promuove iniziative contro la violenza sulle donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilha svolto oggi un insignificativo in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della. Durante la seduta, è stato approvato un ordine del giorno che impegna sia il governo nazionale che quello locale a intraprendere azioni concrete per combattere ladi genere. Questa iniziativa si inserisce nel contesto globale di ribadire l’importanza dei diritti dellee dire una cultura del rispetto e della sicurezza.L’ordine del giorno e le sue originiL’ordine del giorno che è stato discusso e votato in aula porta la firma delle consigliere Simona Giannangeli di L’Aquila Coraggiosa e Stefania Pezzopane del Partito Democratico. È stata una decisione collegiale, con il documento emendato da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, indicativo di un accordo trasversale su un tema che coinvolge l’intera comunità.