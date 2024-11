Secoloditalia.it - Grillo licenziato a suon di vaffa: Conte si prende il partito ma ora non può più bluffare

Risveglio amaro per Beppeche ha usato l’ironia per commentare con un tweet fulmineo l’esito della due giorni dell’Assemblea costituente che ha consegnato le chiavi delex movimento nella mani di Giuseppe. “Da francescani a gesuiti”, scrive il comico fondatore, espulso dalla sua creatura dopo 15 anni. Dall’umiltà originaria ispirata al poverello d’Assisi alla logica di sistema e di potere. Oggi, nel day after del parricidio politico, potrebbe parlare. Ha evitato di varcare la soglia dell’hotel romano, temendo fischi, e ha alimentando per giorni la suspense sul possibile blitz a Roma. Ma oggi dopo ilintonato al suo indirizzo chi lo conosce bene sa che potrebbe vendicarsi. Ma la delusione diviene soprattutto dai big della vecchia guardia che ancora hanno un peso nel M5S contiano, in prima fila Roberto Fico e Stefano Patuanelli.