Ilfattoquotidiano.it - FQChart – Dopo le Regionali, i sondaggi ridanno il Pd sopra il 20%. Per M5s si apre un periodo di passione

è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 18/11 al 24/11/2024A una settimana dall’esito delle ultime elezioniin Umbria ed Emilia Romagna, isulle intenzioni di voto per le Politiche non sembrano registrare variazioni di rilievo. Acquisito che il confronto (e il conseguente passaggio di dati percentuali) tra elezioni di tipo diverso è sbagliato per motivi di territorialità e consistenza del corpo elettorale, rimane l’incognita sulla veridicità delle rilevazioni settimanali. Come già segnalato in passato, spesso gli istituti preferiscono spalmare dati su risultati precedenti e registrare piccole variazioni.