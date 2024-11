Gaeta.it - Emergenza violenza giovanile: gli ultimi casi di femminicidio e abusi sessuali in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Laè un tema di crescente preoccupazione in, come dimostrano glidrammatici eventi di cronaca. Tra femminicidi,e bullismo, la situazione sta assumendo contorni inquietanti, che richiedono una riflessione approfondita e azioni concrete. Questo articolo esplora gli episodi recenti che hanno scosso il paese e i dati che descrivono un fenomeno in aumento tra i giovani.Iallarmanti disessualeRecentemente, l’omicidio di Aurora Tila ha colpito l’opinione pubblica. La giovane di 13 anni è stata vittima del suo ex fidanzato, un ragazzo di quindici anni che l’ha scaraventata da un terrazzo il 25 ottobre. Questo tragico episodio è solo una delle tante notizie inquietanti che emergono. A metà novembre, due ragazzi, di 17 e 18 anni, sono stati accusati disessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni a Rimini.