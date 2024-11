Oasport.it - Diego Nappi: “Farò anche i 100 nel 2025, Los Angeles 2028 un obiettivo. Mi ispiro a Tortu”

è balzato agli onori della cronaca sportiva conquistando la medaglia d’oro sui 200 metri agli Europei Under 18: lo scorso 20 luglio ha trionfato a Banska Bystrica con il tempo di 20.81 (0,7 m/s di vento a favore), dopo che un paio di settimane prima si era espresso in 20.79 a Molfetta, migliorando il record italiano di categoria detenuto da Filippo. Il 18enne sardo ha fatto capire di avere ampi margini e ha tutte le carte in regola per togliersi soddisfazioni importanti nel prossimo futuro.Ti sei laureato Campione d’Europa Under 18 sui 200 metri e sei già diventato uno dei più interessanti prospetti della velocità italiana. Che emozioni hai provato e sei consapevole delle tue potenzialità? “È stata la mia prima esperienza internazionale e sono molto contento dei risultati raggiunti.