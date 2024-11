Ilgiorno.it - Codogno, in fuga sull’auto rubata con dentro la cagnolina. Al volante c’era un 16enne

(Lodi) - Era un sedicenne aldella Ford Ka,domenica mattina in viale Risorgimento a, con all'interno un piccolo cane di razza Tibetan Spaniel, ritrovato successivamente. Il ragazzino, insieme ad un altro minore e ad un diciottenne, ha poi ingaggiato, nella serata di domenica, un folle inseguimento tra la via Emilia e l'autostrada. La vettura, con a bordo i tre in, ha imboccato l'A1 in direzione nord inseguita dai carabinieri e da due pattuglie della stradale. Ad un certo punto, però, imboccata l' A58 Teem all'altezza del territorio del Comune di Mulazzano, la Ford Ka è stata fermata dopo un incidente con una vettura della polizia, che ha cercato appositamente la collisione per evitare anche problemi agli altri automobilisti in transito. I tre occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale: il sedicenne è piantonato poiché risulta tratto in arresto.