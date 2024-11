Che vita ragazzi…che vita all’Istituto di cultura meridionale il libro di Alberto Alovisi

Leggi su Ildenaro.it

Seconda edizione di questo simpatico, di cui ho curato la prefazione e la copertina, del carissimo nostro giornalista, che a distanza di tempo, viste le richieste ricevute, ha deciso di daralla seconda edizione di questa sua singolare Autobiografia. Non per celebrare se stesso, ma per ricordare un momento della storia di Napoli, partendo appunto da quando aprì gli occhi a via Cirillo dove nacque.ha vissuto la sualavorativa a bordo delle navi della Tirrenia in qualità di Commissario di bordo ed in questo suo ‘ricordo’ troviamo una serie di aneddoti intriganti sullaa bordo di una nave. Ha iniziato imbarcandosi su navi da carico per passare poi a quelle passeggeri girando il mondo. Per chi si è deliziato negli anni settanta con i notissimi telefilm americani “Love Boat” potrà trovare tra le pagine di “Cheragazzi che” uno spaccato di ciò che veniva raccontato in quei telefilm, non la fiction, ma lareale.