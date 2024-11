Calciomercato.it - Caviglia rotta e operazione, UFFICIALE: tegola prima di Tottenham-Roma

Non ci sarà nel match di Europa League a causa di un grave infortunio: la frattura significa stop molto lungoNon arrivano buone notizie a pochi giorni da, match importante di Europa League. Una partita che Guglielmo Vicario non disputerà a causa del grave infortunio rimediato contro il Manchester City nell’ultima gara degli Spurs.di(LaPresse) – Calciomercato.itIl portiere italiano ha riportato, infatti, una frattura delladestra e, come comunicato dalla società londinese, è stato operato quest’oggi. Nella nota pubblicata dal club non si fa riferimento ai tempi di recupero che saranno comunque lunghi. Per infortuni del genere si parla di circa tre mesi di stop che significherebbe per l’estremo difensore ex Empoli tornare nondi marzo a disposizione di Postecoglou.