Bei 1 mld a Ischia per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dall’alluvione del 2022

Leggi su Ildenaro.it

La Banca europea per gli investimenti ha annunciato l’approvazione di un finanziamento da un miliardo di euro per ladipubblici e privati agravementedal terremoto dele della frana del. Oggi è stata firmata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze la prima tranche da 150 milioni di euro a supportointerventi in corso. Nel dettaglio, il finanziamento della Bei è diretto al Mef e concorrerà ad alimentare la provvista necessaria a finanziare gli interventi della Struttura Commissariale. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nella storica collaborazione tra la Bei e la Repubblica Italiana, volta a sostenere iniziative strategiche per il Paese. Recenti esempi di questa collaborazione includono il supporto a Rete Ferroviaria Italiana Spa (Rfi) per lo sviluppo dell’alta velocità nel Paese e lapost sima delle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e, per cui la BEI ha messo a disposizione 4,75 miliardi di euro.