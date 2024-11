Quotidiano.net - Ambiente di lavoro:. Chiesi prima italiana tra le 25 top al mondo

LA FARMACEUTICAè stata nominata come una delle 25 aziende ‘World’s Best Workplaces’ nel 2024, classifica redatta annualmente da Great Place To Work e Fortune. È la volta che un’aziendaentra nella top 25 dei migliori ambienti dial. Analizzando nel dettaglio il ranking emerge come il 56% delle top 25 organizzazioni leader a livello mondiale per l’di, più di una su due, abbia la sede centrale negli Usa; tra le altre nazioni seguono la Germania (16%) con 4 realtà premiate, Regno Unito e Irlanda (8%) con due, Francia, Italia e Liechtenstein (4%) con un’azienda a testa. Il gradino più alto del podio è conquistato da DHL Express, realtà tedesca che trasporta documenti e merci in modo affidabile e puntuale in oltre 220 paesi, gestendo una grande rete globale di corrieri espresso.