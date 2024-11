Ilnapolista.it - Altro record per il Napoli: bilancio 2024 chiuso con un utile di oltre 63 milioni di euro (C&F)

Plauso di Calcio&Finanza aldi De Laurentiis e al suoper il secondo anno consecutivo in positivo. “Ilhailcon undi63di. Il risultato emerge da documenti ufficiali dello scorso esercizio e fa riferimento alla stagione chiusa al 30 giugno del?.Leggi anche: Ilha battuto ildididel calcio italiano: 80C&F continua:“Il risultato del club guidato da Aurelio De Laurentiis non è il migliore mai fatto registrare nella storia della società partenopea, ma vale il terzo posto. In una graduatoria, però, dominata dallo stesso, visto che ilappartiene attualmente ai campani che nella stagione dello Scudetto hanno toccato quota 79,7di, mentre nel 2016/17 avevano raggiunto un risultato netto positivo per 66,6di“.