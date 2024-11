Alessia Trost | A 19 anni non ero capace di reggere la visibilità Dovevo fare 205 due eventi mi hanno segnata

Oasport.it - Alessia Trost: “A 19 anni non ero capace di reggere la visibilità. Dovevo fare 2,05, due eventi mi hanno segnata”

ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica qualche settimana fa. La saltatrice in alto ha salutato a 31, dopo aver saltato due metri il 29 gennaio 2013 a Trinec (al coperto), essersi messa al collo il bronzo ai Mondiali Indoor 2008 e l’argento agli Europei Indoor 2015 (anno in cui fu d’oro agli Europei Under 23), aver trionfato ai Mondiali U18 nel 2009 e ai Mondiali U20 nel 2012. La friulana a partecipato per due volte alle Olimpiadi: quinta a Rio 2016 ed eliminata in qualifica a Tokyo 2020.si è raccontata durante l’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Il 2021 è stato l’ultimo anno in cui ho fatto seriamente attività a livello internazionale, poi ho continuato a praticare seriamente, ma si sono susseguite una serie di problematiche dal punto di vista fisico e gestionale.