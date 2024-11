Quotidiano.net - Al via il G7 Esteri a Fiuggi-Anagni, oggi focus su Medio Oriente

Prende il viaadla prima giornata della riunione dei ministri degliG7, la due giorni con la quale l'Italia concluderà il suo anno di presidenza del Gruppo rinnovando l'impegno a risolvere le crisi ine Ucraina, guardando alla regione indopacifica e ponendo l'accento sulla necessità di rilanciare il partenariato con l'Africa. Il ministro Tajani accogliead, al Palazzo della Ragione, gli omologhi dei Sette per una prima sessione di lavori dedicata alla situazione ine nel Mar Rosso. Con i partner verranno discusse le modalità per sostenere gli sforzi per arrivare ad un cessate il fuoco a Gaza ed in Libano, le iniziative per il sostegno alla popolazione e la promozione di una soluzione politica per la stabilità della regione.