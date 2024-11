A sette anni dalla disgrazia nessun colpevole per la morte di Giancarlo Ciappino; tutti assolti dal Tribunale di Cassino

Leggi su Dayitalianews.com

Dopodi attesa e dieci udienze, il processo per la tragicadell’operaiosi è concluso con l’assoluzione digli imputati. La sentenza è stata emessa dal Giudice Maria Cristina Sangiovpresso ildi, dopo sei ore di camera di consiglio. La decisione ha dichiarato che “il fatto non sussiste”, scagionando così i datori di lavoro e i committenti coinvolti.La tragedia del 2017: operaio schiacciatobetonieraL’incidente si è verificato il 10 febbraio 2017 in un cantiere edile situato in località “Le Cupe”, vicino al centro di Itri. La vittima,, un operaio di 57originario di Sessa Aurunca, era dipendente della “Gaeta Calcestruzzi” ma lavorava per la “Garigliano Calcestruzzi”. Durante le operazioni in cantiere, l’uomo è scesobetoniera, che successivamente si è messa in movimento autonomamente, schiacciandolo.