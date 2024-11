A Napoli evento di beneficenza per Medici Senza Frontiere

Leggi su Ildenaro.it

Torna a, in occasione delle festività natalizie, la serata per il sostegno ae per la sensibilizzazione alla donazione di organi. Il Teatro Mediterraneo (Mostra D’oltremare) ospita, infatti, sabato 7 dicembre alle 21, «Mak ? 100», l’ditra musica e cabaret con la direzione artistica di Mario Fasciano, batterista compositore e arrangiatore che ha lavorato con esponenti del rock internazionale e la regia di Fabio Mazzeo, condotto da Emanuela Tittocchi. Parteciperanno gli artisti Amedeo Minghi, Vincenzo Incenzo, Martufello. «E’ una tradizione ormai per l’Ortopedia Meridionale devovolvere a, che è la più grande organizzazione umanitaria del mondo, la somma destinata per i gadget di Natale ed organizzare una serata alla quale abbiamo dato il nome di ‘Mak ? 100 ‘ perché ci ricorda un po’ il passato tra musica e divertimento e ci aiuta a sensibilizzare il pubblico alla donazione di organi.