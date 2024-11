Zonawrestling.net - VIDEO: MLW Slaughterhouse 2024 Full Show

Leggi su Zonawrestling.net

Da Cicero, Illinois, è andato in scena MLW, ecco la Card dello, che potete recuperare sul Canale Youtube della federazione:Okumura vs. Ikuro KwonTables MatchBomaye Fight Club (Alex Kane & Mr. Thomas) Vs The Andersons (Brock Anderson & CW Anderson)Donovan Dijak vs. Kevin KnightDelmi Exo vs. Gigi ReyPaul London vs. KENTAMinoru Suzuki vs. Matt RiddleWeapons Of Mass Destruction MatchMads Krule Krügger vs. AKIRAMLW World Heavyweight Title MatchSatoshi Kojima (c) vs. Bobby Fish