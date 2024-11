Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Raffaella Scuotto: “Non toccate la famiglia”

Leggi su Anticipazionitv.it

, ex volto di, ha deciso di condividere con i suoi follower un messaggio sincero e profondo, rivelando il periodo delicato che sta attraversando. Tramite le sue Instagram Stories, ha parlato di critiche, giudizi e insulti ricevuti, ma anche della forza trovata nella terapia, nel pilates e nel supporto delle persone a lei care: scopriamo come sta e quale è la delicata situazione in cui si sta trovando., parla: “Ciò che porto nel cuore lo so solamente io”ha voluto sottolineare che, nonostante i social siano spesso percepiti come una finestra trasparente sulla vita delle persone, molto rimane nascosto: “I social non sono una finzione ma, come ogni persona, non si mostra tutto al cento per cento. Alcuni momenti sono solo nostri, intimi, e ciò che porto nel cuore lo so solamente io.