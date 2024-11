Ilrestodelcarlino.it - Tutti insieme per tenere viva la speranza

Pareva un fiume in piena, la fiaccolata per manl’attenzione su Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso da oltre un mese, dopo aver parcheggiato la sua vettura a ridosso della centrale idroelettrica del Furlo. In testa al corteo, la mamma, Federica Pambianchi, il compagno, Francesco Giannotti, il padre del ragazzo, Tommaso Branchini, il legale della famiglia, Elena Fabbri. A seguire un’intera comunità, popolata da gente proveniente dai paesi della zona e da altre città anche fuori regione.uniti in nome di un sentimento di affetto e vicinanza alla famiglia. La temperatura polare non ha scoraggiato i tanti partecipanti, che si sono radunati al parco de La Golena, per poi dirigersi alla diga del Furlo, percorrendo i circa tre chilometri con la sola luce delle torce elettriche, giacchè gran parte del tracciato non è illuminato.