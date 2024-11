Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-11-2024 ore 18:30

Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sulle principali strade consolari in direzione della capitale e rallentamenti e code sulla Cassia bis Veientana dalle rughe verso raccordo anulare stessa situazione su via Pontina partire da Pomezia e lungo la diramazione diSud code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e più avanti tra Casilina e doppia stessa situazione carreggiata esterna tra laFiumicino e Tuscolana su via del Foro Italico tratto della tangenziale code perlavori tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni è in carreggiata opposta tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportiviin questo caso ho dovuto anche agli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 20:45 la Lazio ospita il Bologna per la tredicesima giornata di Serie A previsto il piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà per ilanche su via Flaminia della Vittoria è sul lungotevere ricordiamo infine che in corso uno sciopero nazionale di 4 ore del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord l’agitazione terminerà questa sera alle 21 pertanto i treni possono subire cancellazioni o variazioni ma per i dettagli di quel di altre notizie potete consultare il sito