Oasport.it - Speed skating, a Nagano l’Italia sorride con team pursuit e Di Stefano. Giovannini e Lollobrigida ai piedi del podio

, in Giappone, si è conclusa la terza ed ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 dioggi porta a casa un successo, due secondi e due quarti posto, ai quali si aggiunge la vittoria di Davide Ghiotto maturata ieri sui 5000 metri maschili.Nelmaschile Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andreadominano sull’ovale della M-Wave: il terzetto azzurro, campione del mondo in carica, si impone in 3’39?82, battendo nettamente gli Stati Uniti (Dawson, Lehman, Cepuran), alla piazza d’onore in 3’41?83, a 2?01. Sale sul gradino più basso della Norvegia (Eitrem, Kongshaug, Engebråten), terza in 3’42?31, a 2?49 dagli azzurri ed a soli 0?48 dalla piazza d’onore.Nella mass start maschile il transalpino Timothy Loubineaud mette il gruppo nel sacco e conquista la vittoria, mapuò gioire per il secondo posto di Daniele Di, al cui si aggiunge la quarta piazza di Andrea