.com - SIAE Music Awards 2024, premi a Mengoni, The Kolors, Ultimo

Leggi su .com

Ecco tutti i vincitori dei, annunciati nella serata condotta a Milano da AmadeusQuali sono le canzoni che abbiamo ballato, ascoltato e guardato di più nel 2023? Per saperlo, basta dare un’occhiata ai titoli dei brani e ai nomi degli autori che hanno conquistato iati ieri al Superstudio di Milano nel corso di una serata piena di emozioni e di sorprese condotta da Amadeus.«Una serata dia, di riconoscimenti, di grandi successi voluta dallanon solo perare i più ascoltati – ha detto Amadeus – ma perare tutta laa italiana: che è viva, che è bella, che fa sistema e – soprattutto – che ci sa ancora sorprendere, e laè presente per tutelare questa fabbrica della creatività. “Noi siamo laa“. È un’emozione per me trovarmi dentro a questo “Noi”: io che dia ho sempre vissuto, perché laa è davvero stata la colonna sonora della mia carriera professionale.