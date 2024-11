Netanyahu | Faremo giustizia per rabbino

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.32 "Israele userà tutti i mezzi necessari e faràdei rapitori e assassini delZvi Kogan negli Emirati Arabi Uniti e dei loro mandanti". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjaminaggiungendo: "L'omicidio di un cittadino israeliano, un rappresentante della comunità ebraica Chabad, è un atto terroristico antisemita e malvagio".ha anche riferito che sono in corso verifiche sul video diffuso ieri da Hamas in cui si vede il cadavere di una donna tenuta in ostaggio a Gaza.