Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor 6-6, Italia-Olanda 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: si va al tie-break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Servizio e smash da fondo di.2-0 Largo il rovescio incrociato dell’olandese in uscita dal servizio.1-0 Ace al centro del n.1 al mondo.6-6 Ace esterno, si va al tie-.40-30 Serve&volley distecca la risposta di diritto.30-30 La mano però non è di quelle vellutate.Largo il rovescio in back a rete diaveva giocato un’ottima demi-volée.30-15 Ace esterno.15-15 Servizio e tremendo diritto di unche, per ora, oggi non conosce la paura.0-15 Si difendecon il back di diritto, largo il diritto a sventaglio di.6-5 E ancora ace esterno.40-15 Ace al centro del n.1 al mondo.30-15 Spinge di diritto, largo il recupero dicon il back di rovescio.15-15 Scambio durissimo, lungo il rovescio in back dell’olandese.