Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: rinviato il via del day-2 alle 12.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.57 La nostrasi interrompe momentaneamente qui, noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento12.00 per il via del day-2. A tra poco!10.55 Notizia dell’ultim’ora. Il via del day-2 è stato posticipato12.00. Non sono uscite indicazioni in merito al rinvio dell’inizio del programma di gara.10.50 Nella giornata di ieri, ha fatto il suo debutto storico nella competizione l’Italia. L’imbarcazione azzurra, timonata da Ruggero Tita, non ha avuto un avvio semplice, ottenendo come miglior risultato un nono posto in gara-3. Un inizio del genere era preventivabile, ma nonostante ciò gli azzurri hanno mostrato comunque buoni segnali. C’è ancora molto da lavorare, ma già da quest’oggi la formazione tricolore vorrà cercare di centrare dei risultati migliori per chiudere al meglio la prima avventura e avvicinarsi con più fiducia ai prossimi appuntamenti stagionali.