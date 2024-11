Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: inizia gara-5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.47 Ultimo mark per la Danimarca che si appresta a vincere la quinta regata.12.46 Non cambia la situazione in testa alla classifica al quinto mark: Nuova Zelanda che si riporta in quinta posizione.12.45 Italia che ora lotta con la Svizzera per l’ottava posizione: sarebbe il miglior risultato per Tita e compagni in questo debutto in.12.43 Danimarca, Stati Uniti, Gran Bretagna: questa la situazione alla quarta boa.12.41 Italia nona in questo momento, molto male l’Australia in ultima posizione: gli aussie rischiano di non superare il turno.12.40 Attenzione agli Stati Uniti che si sono portati in seconda posizione quando ci apprestiamo a superare il secondo mark.12.39 Italia che è in lotta con Brasile e Australia per la nona posizione.12.