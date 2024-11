Gaeta.it - Lazio trionfa all’Olimpico: netto 3-0 contro il Bologna alimenta speranze scudetto

Lacontinua il suo cammino positivo in campionato, consolidando una posizione di alta classifica che fa sognare i tifosi. Con una prestazione convincente, la squadra di Baroni ha battuto ilcon un punteggio deciso di 3-0, mantenendo così viva la corsa verso il titolo. Questo successo, ottenuto tra le mura amiche dell'Olimpico, rappresenta un passaggio cruciale nella stagione della, che sta dimostrando di poter competere con le migliori squadre del campionato.Analisi della partitaLa partita traha rivelato un dominio costante da parte della squadra di casa. Il match è iniziato su ritmi alti, con lagià in vantaggio alla fine del primo tempo. Il gol di Gigot, che ha approfittato di una mischia in area, ha dato il via a un pomeriggio di festa per i supporter laziali.