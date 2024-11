Oasport.it - La battuta di Panatta: “Se Sinner continua così, bisognerà dare l’handicap agli avversari”

La caratura tecnica e agonistica di Jannikè enorme, come testimoniano i risultati conseguiti nel corso di una stagione da record: due Slam vinti (Australian Open e US Open), ATP Finals dominate senza concedere set, tre Masters 1000 portati a casa (Miami, Cincinnati, Shanghai) e numero 1 del mondo con 11.830 punti all’attivo. Il fuoriclasse altoatesino punta a chiudere l’annata agonistica con la ciliegina sulla torta alzando al cielo la Coppa Davis insieme ai propri compagni di squadra.Il 23enne è a un passo dal fare festa sul cemento indoor di Malaga: dopo il successo di Matteo Berrettini contro Botic van de Zandschulp, al leader della nostra Nazionale basterà avere la meglio su Tallon Griekspoor per mettere le mani sulla seconda Insalatiera consecutiva. Il divario tra il numero 1 del ranking ATP e il numero 40 del circuito sembra essere abbastanza rilevante, tanto da spingere Adrianoa lanciare una provocazione.